В Харькове слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли

В Харькове вечером 1 сентября прогремели взрывы. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Журналисты пишут, что о звуках взрывов информируют местные жители.
Однако в Харькове не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.
Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.
Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска нанесли удар по центру Харькова. Вражеские снаряды попали в жилой дом.
Накануне утром оккупанты обстреляли центральную часть города. Всего зафиксировано девять прилетов.
В результате удара погибли два человека, еще 11 - получили ранения.
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