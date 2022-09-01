В Харькове слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли

Журналисты пишут, что о звуках взрывов информируют местные жители.

Однако в Харькове не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.

Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.