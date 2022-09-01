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У Харкові чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

Фото: У Харкові чутно звуки вибухів (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.

Однак у Харкові не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.

Напередодні вранці окупанти обстріляли центральну частину міста. Всього зафіксовано дев'ять прильотів.

Унаслідок удару загинули дві людини, ще 11 - зазнали поранень.

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ХарківВійна Росії проти України