У Харкові чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.

Однак у Харкові не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.