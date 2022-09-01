У Харкові чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

У Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.
Однак у Харкові не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.
Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.
Напередодні вранці окупанти обстріляли центральну частину міста. Всього зафіксовано дев'ять прильотів.
Унаслідок удару загинули дві людини, ще 11 - зазнали поранень.
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