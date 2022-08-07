В Харькове снова слышат взрывы

Вечером в Харькове в очередной раз раздаются взрывы, о чем сообщают местные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Харькове раздаются взрывы, сообщают корреспонденты", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, какова именно причина взрывов. Вероятно, это артиллерийский обстрел или ракетные удары со стороны россиян.
Через 15 минут после первых взрывов, раздались новые, а городской голова Терехов призвал всех пройти в укрытие.
Напомним, что ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.
Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.
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