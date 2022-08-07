RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові знову чують вибухи

Фото: У Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ввечері в Харкові вчергове лунають вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, яка саме причина вибухів. Ймовірно, це артилерійський обстріл або ракетні удари з боку росіян.

Через 15 хвилин після перших вибухів, пролунали нові, а міський голова Терехов закликав всіх пройти в укриття.

Оновлено 22:45

За інформацією радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової, у Харкові та області велика кількість "прильотів". При цьому в місті було чути сім вибухів.

Вона підкреслила, що мешканцям Харкова і області зараз необхідно залишатись в укриттях.

Нагадаємо, що вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.

Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні