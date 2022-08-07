У Харкові знову чують вибухи

Ввечері в Харкові вчергове лунають вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, яка саме причина вибухів. Ймовірно, це артилерійський обстріл або ракетні удари з боку росіян.
Через 15 хвилин після перших вибухів, пролунали нові, а міський голова Терехов закликав всіх пройти в укриття.
Оновлено 22:45
За інформацією радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової, у Харкові та області велика кількість "прильотів". При цьому в місті було чути сім вибухів.
Вона підкреслила, що мешканцям Харкова і області зараз необхідно залишатись в укриттях.
Нагадаємо, що вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.
Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.
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