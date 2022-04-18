У Харкові від сьогоднішніх обстрілів загинули три людини, ще 15 поранені, - глава ОВА
Російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, в основному ведучи вогонь по житлових районах. В результаті сьогоднішніх ударів загинули три людини, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синьогубова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"З одного боку, дійсно, у нас тривають обстріли, тривають обстріли виключно наших житлових районів. Сьогодні постраждав Немишлянський та Основ'янський райони міста Харкова. Там снаряди впали прямо посеред житлових будинків, на дитячий майданчик", - сказав глава ОВА.
За його словами, в результаті сьогоднішніх обстрілів три людини загинули на місці, ще 15 отримали поранення, в тому числі 14-річна дитина. Харківські лікарі працюють цілодобово, рятуючи життя городян.
"Підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі, ліквідуючи наслідки таких обстрілів", - додав Синьогубов.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові окупанти ракетним ударом знищили українську благодійну кухню, яка пов'язана з шеф-кухарем Хосе Андресом. Серед працівників закладу є постраждалі.
Війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.
Перемога буде за нами! Слава Україні!