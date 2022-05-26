В Харькове от сегодняшнего обстрела погибло 7 человек, а 17 ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без насущных потребностей не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано", - сказал Синегубов.

Он добавил, что на севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.