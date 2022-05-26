Обстрел центра Харькова: число жертв растет

Число погибших и пострадавших в результате обстрела Харькова в четверг, 26 мая , увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы облсовета Натальи Поповой.

"На данную минуту: 10 раненых (среди раненых - 1 ребенок), 5 человек погибли во время сегодняшнего обстрела россиянами центра Харькова", - написала она.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан просит и дальше оставаться в укрытиях.

"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку", - сказал он.