У Харкові від сьогоднішнього обстрілу загинуло 7 людей, а 17 поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

"Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано", - сказав Синєгубов.

Він додав, що на півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.