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В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным с предложениями сдаться

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове управляемую Россией ботоферму, что работала исключительно по украинским военным и сотрудникам правоохранительных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что военным и правоохранителям рассылали СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!"- говорилось в СМС.

Отмечается, что за время работа ботоферма отправила около 5 тысяч СМС.

Однако ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили кіберфахівці СБУ.

Все оборудование ботофермы было размещено на Днепропетровской области, но дистанционно управлялось из России.

Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Также мы писали, что СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России.

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ХарьковСлужба безопасности Украины