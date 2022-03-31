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У Харкові викрили ботоферму РФ: розсилала СМС військовим із пропозиціями здатися

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України викрила у Харкові керовану Росією ботоферму, що працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" - йшлося в СМС.

Зазначається, що за час робота ботоферма відправила близько 5 тисяч СМС.

Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ.

Все обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровській області, але дистанційно керувалося з Росії.

Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Також ми писали, що СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії.

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ХарківСлужба безпеки України