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В Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Фото: в Харькове раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове ночью прогремело несколько мощных взрывов. В области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В то же время сигналы воздушной тревоги сработали в Запорожской области и Краматорске в Донецкой области.

Напомним, обстрелы в Харькове были и прошлой ночью, 6 июля, горожане услышали сильные взрывы.

Позже стало известно, что ракета попала в центральный корпус местного университета. В результате погиб 40-летний мужчина.

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Харьков