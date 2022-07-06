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Оккупанты ударили по педагогическому университету Харькова: есть жертва

Новина українською →
Харьков, Среда 06 июля 2022 12:35
Оккупанты ударили по педагогическому университету Харькова: есть жертва Фото: оккупанты ударили по педагогическому университету Харькова (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в центральный корпус местного университета. В результате погиб 40-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"6 июля около 1 часа ночи военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительное разрушение потерпело здание высшего образования. Погиб 40-летний сторож", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, ракета попала в педагогический университет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ночью 6 июля оккупанты нанесли ракетные удары по районам Харькова и области. В результате обстрела есть разрушения и раненые, в том числе дети.

Также мэр Харькова заявил, что в городе до сих пор опасно. Российские войска обстреливают город, как по расписанию, несколько раз в сутки.

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