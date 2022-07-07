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У Харкові лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

Фото: у Харкові лунають вибухи, в області оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі прогриміло кілька потужних вибухів. В області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Водночас сигнали повітряної тривоги спрацювали в Запорізькій області та Краматорську в Донецькій області.

Нагадаємо, обстріли в Харкові були і минулої ночі, 6 липня, городяни почули сильні вибухи.

Пізніше стало відомо, що ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.

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Харків