У Харкові лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі прогриміло кілька потужних вибухів. В області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Водночас сигнали повітряної тривоги спрацювали в Запорізькій області та Краматорську в Донецькій області.
Нагадаємо, обстріли в Харкові були і минулої ночі, 6 липня, городяни почули сильні вибухи.
Пізніше стало відомо, що ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.