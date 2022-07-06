В Харькове прогремели взрывы во время сигнала воздушной тревоги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Очевидцы сообщают, что после взрывов начался пожар в одном из районов города.

Напомним, ночью 4 июля российские войска в очередной раз обстреляли город. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.

Российские войска продолжают массировано обстреливать украинские города. В украинской разведке считают, что усиление ракетных ударов связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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