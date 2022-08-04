В Харькове раздаются взрывы. Город под обстрелом

Вечером 4 августа 2022 года в Харькове снова раздаются взрывы. Город находится под обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубва.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.

Обновлено от 22:10

Обстрел прокомментировала советница главы областного совета Наталья Попова.

"… обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", - сообщила она.

Обновлено от 23:08

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты обстреляли большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан. Павлово Поле - район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их запугивания.

Обновлено от 23:12

По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, все трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение: два мужчины и женщина. Раненые нуждаются в оперативных вмешательствах.