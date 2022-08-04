У Харкові лунають вибухи. Місто під обстрілом
Увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову лунають вибухи. Місто знаходиться під обстрілом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубва.
"Увага, харків'яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!",- зазначив він.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті чутні вибухи.
Оновлено від 22:10
Обстріл прокоментувала радниця голови обласної ради Наталія Попова.
"…обстріляли мій район. Попередньо є виклик екстренки. Усі працюють", - повідомила вона.
Нагадаємо, під час обстрілів Харкова в ніч на 4 серпня російські війська влучили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав щоденні удари по місту "жалюгідною помстою" росіян.
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