У Харкові лунають вибухи. Місто під обстрілом

Увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову лунають вибухи. Місто знаходиться під обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубва.

"…обстріляли мій район. Попередньо є виклик екстренки. Усі працюють", - повідомила вона.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті чутні вибухи.

"Увага, харків'яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!",- зазначив він.

Нагадаємо, під час обстрілів Харкова в ніч на 4 серпня російські війська влучили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав щоденні удари по місту "жалюгідною помстою" росіян.

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