Обстрелы Харькова: оккупанты попали в административное здание
Во время обстрелов в ночь на 4 августа россияне попали в административное здание в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
Терехов уточнил, что в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших и пожаров.
"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.
Также в Харьковской ОВА ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.
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