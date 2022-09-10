ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове раздаются взрывы

Новина українською →
Харьков, Суббота 10 сентября 2022 18:34
В Харькове раздаются взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 10 сентября, в Харькове снова слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"Харьковчане сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении.

Отметим, что взрывы произошли в городе после объявления воздушной тревоги.

Напомним, 9 сентября около 14:10 в Харькове прогремели мощные взрывы. В результате обстрела пострадали десять человек. Среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки было повреждено одно из высших учебных заведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире