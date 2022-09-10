В Харькове раздаются взрывы

В субботу, 10 сентября, в Харькове снова слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

Отметим, что взрывы произошли в городе после объявления воздушной тревоги.

"Харьковчане сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 сентября около 14:10 в Харькове прогремели мощные взрывы. В результате обстрела пострадали десять человек. Среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки было повреждено одно из высших учебных заведений.

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