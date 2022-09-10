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У Харкові лунають вибухи: подробиці

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Харків, Субота 10 вересня 2022 18:34
У Харкові лунають вибухи: подробиці Фото: у Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 10 вересня, у Харкові знову чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.

Оновлено 18.46. Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.

"На даний момент інформація про два "прильоти". Попередньо один до житлового будинку, другий - до адміністративно-виробничого приміщення", - розповів він.

Оновлено 18.52. За словами мера, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

"Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждало кілька приватних будинків, в одному з них - пожежа", - уточнив Терехов.

Оновлено 19.10. Мешканці Холодногірського району Харкова знову повідомляють про вибухи. Водночас керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в результаті першого обстрілу 1 людина загинула та двоє постраждали.

Оновлено 19:25. Терехов повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати Холодногірський район. Є влучання у будинок, в результаті чого спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 9 вересня близько 14:10 у Харкові прогриміли потужні вибухи. В результаті обстрілу постраждали десять осіб. Серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. В результаті атаки було пошкоджено один з вищих навчальних закладів.

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