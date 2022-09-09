В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них дети

В Харькове в результате обстрела пострадали десять человек. Среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети", - написал он.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО.

"Есть попадания в жилые дома и другие постройки. На сегодняшний день известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы", - написал он в Telegram.

Он также призвал жителей города максимально оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня около 14:10 в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки было повреждено одно из высших учебных заведений.