В Харькове в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них дети
В Харькове в результате обстрела пострадали десять человек. Среди них трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети", - написал он.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО.
"Есть попадания в жилые дома и другие постройки. На сегодняшний день известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы", - написал он в Telegram.
Он также призвал жителей города максимально оставаться в укрытиях.
Напомним, сегодня около 14:10 в Харькове прогремели мощные взрывы.
Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки было повреждено одно из высших учебных заведений.