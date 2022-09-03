В Харькове раздаются взрывы

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Отметим, после полуночи во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов.

В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города.