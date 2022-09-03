У Харкові лунають вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях.

Зазначимо, після опівночі в багатьох областях України була оголошена повітряна тривога, в тому числі в Києві та Київській області.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.

У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння "прильотів" за межами міста.