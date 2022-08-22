В Харькове раздаются взрывы в понедельник, 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что после сообщений о взрывах в области была объявлена воздушная тревога.

Пока нет информации, что именно произошло в городе.

Пока официальной реакции властей по взрывам еще нет.