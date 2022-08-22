ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові лунають вибухи

Новость на русском →
Харків, Понеділок 22 серпня 2022 21:29
У Харкові лунають вибухи Фото: у Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові лунають вибухи в понеділок, 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога.

Поки немає інформації, що саме трапилося у місті.

Наразі офіційної реакції влади щодо вибухів ще немає.

Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники спільно з артилеристами ЗСУ знищили російську систему ППО в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, вчора окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії