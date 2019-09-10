В Харькове автомобиль полиции попал в ДТП, есть пострадавшие

Фото: ДТП с полицейский автомобилем (hk.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали два правоохранителя

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух полицейских и служебной машины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что 10 сентября около 4:50 на улице Дудинской служебный полицейский автомобиль совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и перевернулся.

"В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Полицейский-водитель и старший группы реагирования с ушибами были доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП с полицейский автомобилем (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 9 сентября в Киевской области на окружной дороге Обухова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области нетрезвый водитель столкнулся с малолетним ребенком на квадроцикле, в результате ребенок погиб. 21-летний местный житель столкнулся с квадроциклом под управлением 8-летнего односельчанина, который внезапно выехал с прилегающей улочки.

Также напомним, 9 сентября полиция Харькова получила сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова.