У Харкові автомобіль поліції потрапив в ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП з поліцейський автомобілем (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії постраждали двоє правоохоронців

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох поліцейських і службової машини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Наголошується, що 10 вересня близько 4:50 на вулиці Дудинських службовий поліцейський автомобіль скоїв наїзд на перешкоду - бордюрний камінь і перекинувся.

"В результаті пригоди автомобіль отримав механічні пошкодження. Поліцейський-водій і старший групи реагування з травмами були доставлені в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП з поліцейський автомобілем (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 9 вересня в Київській області на окружній дорозі Обухова сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області нетверезий водій зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, в результаті дитина загинула. 21-річний місцевий житель зіткнувся з квадроциклом під керуванням 8-річного односельця, який раптово виїхав з прилеглої вулиці.

Також нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова отримала повідомлення про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова.