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В Харькове произошло ДТП с полицейским авто, есть погибшие и пострадавшие

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 10:59
В Харькове произошло ДТП с полицейским авто, есть погибшие и пострадавшие
Фото: ДТП на дороге (РБК-Украина)

Один из автомобилей загорелся в результате аварии

В субботу ночью, 30 мая, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии полицейского авто и Daewoo Lanos. В результате аварии погибли два человека и еще два пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

По данным силовиков, ДТП произошло около 00:20 ночи.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся... Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте, а патрульные получили телесные повреждения. Полицейских госпитализировали в больницу.

Інформація щодо ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції Сьогодні, близько 00:20, на проспекті Московському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Lanos та службового авто патрульних Toyota Prius. Водій автомобіля Daewoo Lanos при обставинах, які з’ясовуються, неочікувано виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, та після удару загорівся. Один із патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, розпочав гасити полум’я автомобільним вогнегасником, однак це не призвело до бажаних результатів, полум’я вмить охопило Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП пасажир та водій автомобіля Daewoo загинули на місці. Патрульні отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, їх шпиталізували до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються.

Опубліковано Патрульна поліція Харківської області Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Напомним, ранее на трассе Киев-Харьков в Полтавской области перевернулся автомобиль с полицейскими, в результате аварии погиб человек.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области Mercedes Vito с военнослужащими съехал с дороги и столкнулся с деревом, в результате ДТП погибли три человека.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДТПХарьков
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