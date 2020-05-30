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У Харкові сталося ДТП з поліцейськими, є загиблі і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 10:59
У Харкові сталося ДТП з поліцейськими, є загиблі і постраждалі
Фото: ДТП на дорозі (РБК-Україна)

Один з автомобілів загорівся в результаті аварії

У суботу вночі, 30 травня, у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю поліцейського авто і Daewoo Lanos. У результаті аварії загинули дві людини та ще дві постраждали.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

За даними силовиків, ДТП сталася близько 00:20 ночі.

"Водій автомобіля Daewoo Lanos за обставин, які з'ясовуються, несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, та після удару загорівся... Один з патрульних, вибравшись з пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не призвело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці, а патрульні отримали тілесні ушкодження. Поліцейських госпіталізували в лікарню.

Інформація щодо ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції Сьогодні, близько 00:20, на Московському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Lanos та службового патрульних авто Toyota Prius. Водій автомобіля Daewoo Lanos при обставинах, які з'єднання ясовуються, неочікувано виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, та після удару загорівся. Один із патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, розпочав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, однак це не призвело до бажаних результатів, полум'я вмить охопило Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП пасажир та водій автомобіля Daewoo загинули на місці. Патрульні отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, їх шпиталізували до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються.

Опубліковано Патрульна поліція Харківської області П'ятниця, 29 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Харків в Полтавській області перекинувся автомобіль з поліцейськими, в результаті аварії загинула людина.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області Mercedes Vito з військовослужбовцями з'їхав з дороги й зіткнувся з деревом, внаслідок ДТП загинули три людини.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДТПХарків
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