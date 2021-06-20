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У Харкові сталася стрілянина на парковці, є потерпілий

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Харків, Неділя 20 червня 2021 17:01
У Харкові сталася стрілянина на парковці, є потерпілий Фото: у Харкові сталася стрілянина на парковці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу ввечері, 19 червня, в Харкові стався конфлікт через паркувальне місце, яке переріс у стрілянину. В результаті інциденту одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Інцидент стався на вулиці Новоолександрівська.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що між двома водіями стався конфлікт через паркувальне місце. Під час з'ясування стосунків один з учасників вистрілив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік другого.

Потерпілий з пораненням стопи був госпіталізований.

Речові докази були вилучені.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Стріляючому загрожує до двох років позбавлення волі.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція"Перехоплення".

Крім того, у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.

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Харків Стрільба
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