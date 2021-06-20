У Харкові сталася стрілянина на парковці, є потерпілий

У суботу ввечері, 19 червня, в Харкові стався конфлікт через паркувальне місце, яке переріс у стрілянину. В результаті інциденту одна людина отримала поранення.

Інцидент стався на вулиці Новоолександрівська.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що між двома водіями стався конфлікт через паркувальне місце. Під час з'ясування стосунків один з учасників вистрілив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік другого.

Потерпілий з пораненням стопи був госпіталізований.

Речові докази були вилучені.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Стріляючому загрожує до двох років позбавлення волі.

Всі обставини події з'ясовуються.