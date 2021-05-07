В Харькове произошла авария на водопроводе, часть города без воды

В Харькове произошла авария на магистральном водопроводе. В связи с этим часть города осталась без воды.
Авария произошла на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а. Бригады "Харьковводоканала" устраняют повреждения.
"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщил директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.
В результате аварии без воды остались дома по следующим адресам:
Шевченковский район:
Московский район:
Слободской район:
Холодногорский район:
На время проведения работ будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.
Напомним, в конце апреля в Киеве также часть города оставалась без воды из-за аварии.
Также сообщалось, что в Одессе днями затопило часть города из-за аварии.