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В Харькове произошла авария на водопроводе, часть города без воды

Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове произошла авария на магистральном водопроводе. В связи с этим часть города осталась без воды.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Авария произошла на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а. Бригады "Харьковводоканала" устраняют повреждения.

"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщил директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.

В результате аварии без воды остались дома по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • до 20:00 7 мая - пр. Победы, 54-б, 58-а, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а, 35-б, 39-а, 39-б
  • до 20:00 8 мая - ул. Софиевская

Московский район:

  • до 20:00 7 мая - ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20, 20-а, 24, 24-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б, 79-г

Слободской район:

  • до 20:00 7 мая - ул. Машиностроителей, пер. Машиностроителей, ул. Малышева, пер. Малышева, ул. Аскольдывська, ул. Ньютона, 12, 12-а

Холодногорский район:

  • до 20:00 7 мая - ул. Золочевская, 26-26-а, 28-28-а, ул. Сергея Борзенко, 6-8, ул. Кокчетавская

На время проведения работ будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.

Напомним, в конце апреля в Киеве также часть города оставалась без воды из-за аварии.

Также сообщалось, что в Одессе днями затопило часть города из-за аварии.

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