Часть Киева осталась без воды: список адресов
В Шевченковском районе Киева без воды остались девять домов. Поскольку произошла авария, и сейчас проводятся работы по ликвидации последствий происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
Сообщается, что по улице Овручская, 26 произошла авария из-за утечки в колодце. Без водоснабжения остались дома по улицам:
- Овруцкая,
- Багговутовская,
- Тропинина,
- Нагорная,
- переулок Делегатский.
"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. Выполняются работы по замене патрубка диаметром 100 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресу улица Овручская, 23-25 будет находиться автоцистерна с водой.
Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.
Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение.
Добавим, что на выходных в столице частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро.