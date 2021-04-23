ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Часть Киева осталась без воды: список адресов

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 15:40
Часть Киева осталась без воды: список адресов Фото: часть Киева из-за аварии осталась без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Шевченковском районе Киева без воды остались девять домов. Поскольку произошла авария, и сейчас проводятся работы по ликвидации последствий происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Сообщается, что по улице Овручская, 26 произошла авария из-за утечки в колодце. Без водоснабжения остались дома по улицам:

  • Овруцкая,
  • Багговутовская,
  • Тропинина,
  • Нагорная,
  • переулок Делегатский.

"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. Выполняются работы по замене патрубка диаметром 100 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу улица Овручская, 23-25 будет находиться автоцистерна с водой.

Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение.

Добавим, что на выходных в столице частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев водоснабжение происшествие
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей