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У Харкові сталася аварія на водопроводі, частина міста без води

Автор: Ігор Литвиненко

У Харкові сталася аварія на магістральному водогоні. У зв'язку з цим частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Аварія сталася на водоводі по 1-му Орську провулку, 19-а. Бригади "Харківводоканалу" усувають пошкодження.

"На цій ділянці виконуємо роботи по ліквідації пошкодження на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм. Провели відключення мережі холодного водопостачання, поки діагностуємо характер пошкодження і визначаємо обсяг робіт", - повідомив директор "Харківводоканалу" Владлен Волков.

В результаті аварії без води залишилися будинки за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • до 20:00 7 травня - пр. Перемоги, 54-б, 58-а, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвіга Свободи, 35-а, 35-б, 39-а, 39-б
  • до 20:00 8 травня - вул. Софіївська

Московський район:

  • до 20:00 7 травня - вул. Бучми (Командарма Уборевича), 20, 20-а, 24, 24-а, вул. Гвардійців Широнінців, 79-б, 79-г

Слобідський район:

  • до 20:00 7 травня - вул. Машинобудівників, пров. Машинобудівників, вул. Малишева, пров. Малишева, вул. Аскольдівська, вул. Ньютона, 12, 12-а

Холодногірський район:

  • до 20:00 7 травня - вул. Золочівська, 26-26-а, 28-28-а, вул. Сергія Борзенко, 6-8, вул. Кокчетавська

На час проведення робіт буде здійснюватися підвезення води автоцистернами.

Нагадаємо, в кінці квітня в Києві також частина міста залишалася без води через аварію.

Також повідомлялося, що в Одесі днями затопило частину міста через аварію.

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