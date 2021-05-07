У Харкові сталася аварія на водопроводі, частина міста без води

У Харкові сталася аварія на магістральному водогоні. У зв'язку з цим частина міста залишилася без води.
Аварія сталася на водоводі по 1-му Орську провулку, 19-а. Бригади "Харківводоканалу" усувають пошкодження.
"На цій ділянці виконуємо роботи по ліквідації пошкодження на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм. Провели відключення мережі холодного водопостачання, поки діагностуємо характер пошкодження і визначаємо обсяг робіт", - повідомив директор "Харківводоканалу" Владлен Волков.
В результаті аварії без води залишилися будинки за наступними адресами:
Шевченківський район:
Московський район:
Слобідський район:
Холодногірський район:
На час проведення робіт буде здійснюватися підвезення води автоцистернами.
Нагадаємо, в кінці квітня в Києві також частина міста залишалася без води через аварію.
Також повідомлялося, що в Одесі днями затопило частину міста через аварію.