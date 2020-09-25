В Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке

В Харькове вечером 25 сентябре возник крупный пожар. Очевидцы сообщают, что горит Центральный рынок.

Видео пожара опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

В ГСЧС пока не прокомментировали информацию о пожаре.

Напомним, в Харькове утром ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека.

РБК-Украина писало, что около 10 вечера спасатели потушили самолет АН-26, который упал под Чугуевом Харьковской области. На борту был 21 курсант и 7 офицеров, погибли 22 человека.

В ГСЧС сообщили, что продолжают поиски четырех пропавших в результате пожара.