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В Харькове произошел масштабный пожар на Центральном рынке

Автор: Инна Собора

В Харькове вечером 25 сентябре возник крупный пожар. Очевидцы сообщают, что горит Центральный рынок.

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Видео пожара опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

В ГСЧС пока не прокомментировали информацию о пожаре.

Напомним, в Харькове утром ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека.

РБК-Украина писало, что около 10 вечера спасатели потушили самолет АН-26, который упал под Чугуевом Харьковской области. На борту был 21 курсант и 7 офицеров, погибли 22 человека.

В ГСЧС сообщили, что продолжают поиски четырех пропавших в результате пожара.

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