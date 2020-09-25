У Харкові сталася масштабна пожежа на Центральному ринку

В Харкові ввечері 25 вересня виникла масштабна пожежа. Очевидці повідомляють, що горить Центральний ринок.

Відео пожежі опублікували в Telegram-каналі "Нетипичный Харьков".

В ДСНС поки не прокоментували інформацію про пожежу.

Нагадаємо, у Харкові зранку ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку. В результаті пожежі загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що близько 10-ї вечора рятувальники загасили літак АН-26, який впав під Чугуєвом Харківської області. На борту був 21 курсант та 7 офіцерів, загинули 22 людини.

В ДСНС повідомили, що продовжують пошуки чотирьох зниклих в результаті пожежі.