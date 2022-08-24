Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 24 августа, вечером жители Харькова услышали несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".