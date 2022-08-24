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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Харьков, Среда 24 августа 2022 21:23
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 августа, вечером жители Харькова услышали несколько взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные власти пока не раскрывали более детальной информации о происшествии. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня днем российские военные начали обстреливать город Дергачи в Харьковской области. Оккупанты наносили удары из артиллерии.

Также мы писали, что российские войска нанесли групповой удар военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

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Харьков воздушная тревога Взрыв Война России против Украины
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