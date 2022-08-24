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У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, Середа 24 серпня 2022 21:23
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 серпня, ввечері жителі Харкова почули кілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцева влада поки не розкривала більш детальної інформації про подію. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові почали обстрілювати місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдавали ударів з артилерії.

Також ми писали, що російські війська завдали групового удару військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

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Харків воздушная тревога Вибух Війна Росії проти України
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