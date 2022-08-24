У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 24 серпня, ввечері жителі Харкова почули кілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".