Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час тривоги (Getty Images)

У Харкові пролунала серія вибухів у неділю, 28 серпня. Є "прильоти" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голову Харківської облради Наталію Попову.

"Удари по Харкову. Можливо центр міста. Всім в укриття!" - написала вона. Місцеві ЗМІ пишуть про два "прильоти" по Харкову. Окрім того, очевидці повідомляють про запуск ракети з боку російського Бєлгорода.