У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги
Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час тривоги (Getty Images)
У Харкові пролунала серія вибухів у неділю, 28 серпня. Є "прильоти" по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голову Харківської облради Наталію Попову.
"Удари по Харкову. Можливо центр міста. Всім в укриття!" - написала вона.
Місцеві ЗМІ пишуть про два "прильоти" по Харкову.
Окрім того, очевидці повідомляють про запуск ракети з боку російського Бєлгорода.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Золочів Харківської області з РСЗВ. Загинула мирна мешканка міста.
Окрім того, внаслідок нічного обстрілу міста було пошкоджено історичну будівлю та школу.
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