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У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги

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Харків, Неділя 28 серпня 2022 20:27
У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові пролунала серія вибухів у неділю, 28 серпня. Є "прильоти" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голову Харківської облради Наталію Попову.

"Удари по Харкову. Можливо центр міста. Всім в укриття!" - написала вона.

Місцеві ЗМІ пишуть про два "прильоти" по Харкову.

Окрім того, очевидці повідомляють про запуск ракети з боку російського Бєлгорода.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Золочів Харківської області з РСЗВ. Загинула мирна мешканка міста.

Окрім того, внаслідок нічного обстрілу міста було пошкоджено історичну будівлю та школу.

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