В Харькове прогремели взрывы. Туда сегодня приехал Зеленский

В Харькове 29 мая около 16:00 прогремел взрыв. Очевидцы говорят об обстрелах северных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Официальной информации об обстрелах Харькова по состоянию на 17: 00 не было. Однако местные сообщают, что слышали взрывы в северных районах города.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.