Россия снова обстреляла Харьков и район: стали известны последствия
За минувшие сутки, 27 мая, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. В этот раз обстрелам подвергся Киевский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил он.
По его словам, подвергается обстрелам и Харьковский район. Так, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.
Описывая ситуацию на Харьковском направлении, Синегубов говорит, что враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.
Напомним, ранее было известно, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова 26 мая есть 9-летний ребенок. Под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.
В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли.
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