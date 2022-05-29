У Харкові пролунали вибухи. Туди сьогодні приїхав Зеленський

У Харкові 29 травня близько 16:00 пролунав вибух. Очевидці говорять про обстріли північних районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Офіційної інформації щодо обстрілів Харкова станом на 17:00 не було. Однак місцеві повідомляють, що чули вибухи в північних районах міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Там зустрівся з військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.