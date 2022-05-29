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В Харькове прогремели взрывы. Туда сегодня приехал Зеленский

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Украина, Воскресенье 29 мая 2022 16:42
В Харькове прогремели взрывы. Туда сегодня приехал Зеленский Фото: Харьков (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Харькове 29 мая около 16:00 прогремел взрыв. Очевидцы говорят об обстрелах северных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Официальной информации об обстрелах Харькова по состоянию на 17: 00 не было. Однако местные сообщают, что слышали взрывы в северных районах города.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.

Напомним, в результате обстрелов 26 мая в Харькове погибли 7 мирных жителей. 17 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

А 27 мая, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. В этот раз обстрелам подвергся Киевский район.

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