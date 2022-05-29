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У Харкові пролунали вибухи. Туди сьогодні приїхав Зеленський

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Україна, Неділя 29 травня 2022 16:42
У Харкові пролунали вибухи. Туди сьогодні приїхав Зеленський Фото: Харків (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Харкові 29 травня близько 16:00 пролунав вибух. Очевидці говорять про обстріли північних районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Офіційної інформації щодо обстрілів Харкова станом на 17:00 не було. Однак місцеві повідомляють, що чули вибухи в північних районах міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Там зустрівся з військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 26 травня у Харкові загинули 7 мирних мешканців. 17 людей отримали поранення, серед них 9-річна дитина.

А 27 травня, російські окупанти знову обстріляли Харків. В цей раз обстрілів зазнав Київський район.

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