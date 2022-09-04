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В Харькове прогремели взрывы

Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове прогремели взрывы. В небе виднеется столб дыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как отмечает мэр, прилеты были зафиксированы в двух районах города.

"Предварительно прилеты в Холодногорскому и Новобаварському районах города. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - пишет Терехов.

Обновлено 18:50

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, подтвердил удар в Холодногорском и Новобаварском районах города.

По его словам, в настоящее время известно о двух пострадавших, которых уже госпитализированы. Их состояние - среднее.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты ночью ударили по Харькову из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате обстрела ранения получили 6 человек.

Также к обстрелам россияне прибегли и в ночь на 2 сентября. В результате атаки врага жертв или пострадавших не было.

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Российская ФедерацияУкраинаХарьков