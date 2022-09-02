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Оккупанты ночью обстреляли Харьков: Терехов рассказал о последствиях

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Харьков, Пятница 02 сентября 2022 06:35
Оккупанты ночью обстреляли Харьков: Терехов рассказал о последствиях Фото: Оккупанты ночью обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки врага жертв или пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Ночью был "прилет" в Холодногорский район города", - отметил мэр.

Терехов рассказал, что, по предварительным данным, жертв нет, только повреждены четыре автомобиля.

Он добавил, что утром спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета".

Напомним, вечером 1 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Однако, в городе и области воздушную тревогу не объявляли.

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