В Харькове прогремели взрывы

В полночь в Харькове снова раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Как сообщалось, российские оккупанты прошлой ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район.
Позже стало известно, что оккупанты применили C-300. Пострадали шесть человек.
Напомним, российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.
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