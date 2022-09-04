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У Харкові прогриміли вибухи: два "прильоти" у центрі міста

Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Опівночі в Харкові знову лунають вибухи, оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 00:54

Як повідомив мер Ігор Терехов, було два "прильоти". Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, російські окупанти минулої вночі вдарили ракетою по Харкову. Постраждав Новобаварський район.

Пізніше стало відомо, що окупанти застосували C-300. Постраждали шестеро людей.

Нагадаємо, російські військові перейшли до нової тактики в Харківській області і намагаються наступати в усіх напрямках регіону.

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Харків