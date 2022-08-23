Во вторник днем, 23 августа, в Харькове прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільні новини".
Власти города и военная администрация области с официальными комментариями пока не выступали.
О пострадавших или погибших в результате взрывов информации также нет.
Обновлено. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают Шевченковский район города.
"Артиллерийский обстрел Шевченковского района. Будьте осторожны", - написал он в Telegram.
Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
Ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.
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