В Харькове прогремели взрывы

Власти города и военная администрация области с официальными комментариями пока не выступали.

О пострадавших или погибших в результате взрывов информации также нет.

Обновлено. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают Шевченковский район города.

"Артиллерийский обстрел Шевченковского района. Будьте осторожны", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.

Ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

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