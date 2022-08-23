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У Харкові прогриміли вибухи

Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вдень, 23 серпня, в Харкові прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільні новини".

Влада міста і військова адміністрація області з офіційними коментарями поки не виступали.

Про постраждалих або загиблих в результаті вибухів інформації також немає.

Оновлено. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Шевченківський район міста.

"Артилерійський обстріл Шевченківського району. Будьте обережні", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Раніше стало відомо, що у Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу посилення провокацій.

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