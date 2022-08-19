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В Харькове прогремели взрывы

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Харьков, Пятница 19 августа 2022 20:45
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харькове слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове вечером 19 августа прогремели взрывы. В тот момент, когда очевидцы слышали взрывы, воздушная тревога в городе не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пока неизвестно, какова причина взрывов, которые слышали в Харькове. Власти города и военная администрация области с официальными комментариями пока не выступали.

О пострадавших или погибших в результате взрывов информации также нет.

Напомним, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.

Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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Харьков Взрыв Война России против Украины
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