В Харькове прогремели взрывы
Фото: в Харькове слышали взрывы (GettyImages)
В Харькове вечером 19 августа прогремели взрывы. В тот момент, когда очевидцы слышали взрывы, воздушная тревога в городе не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Пока неизвестно, какова причина взрывов, которые слышали в Харькове. Власти города и военная администрация области с официальными комментариями пока не выступали.
О пострадавших или погибших в результате взрывов информации также нет.
Напомним, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.
Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.