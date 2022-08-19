В Харькове прогремели взрывы

В Харькове вечером 19 августа прогремели взрывы. В тот момент, когда очевидцы слышали взрывы, воздушная тревога в городе не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Пока неизвестно, какова причина взрывов, которые слышали в Харькове. Власти города и военная администрация области с официальными комментариями пока не выступали.

О пострадавших или погибших в результате взрывов информации также нет.