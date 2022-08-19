У Харкові пролунали вибухи
Фото: у Харкові чули вибухи (GettyImages)
У Харкові ввечері 19 серпня пролунали вибухи. В той момент, коли очевидці чули вибухи, повітряна тривога у місті не була оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі невідомо, яка причина вибухів, які чули у Харкові. Влада міста та військова адміністрація області з офіційними коментарям поки не виступали.
Про постраждалих чи загиблих в результаті вибухів інформації також немає.
Нагадаємо, днями росіяни обстріляли два гуртожитки у Харкові. В результаті чого багато людей загинуло та постраждало.
Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.
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