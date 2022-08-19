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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 20:45
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові чули вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові ввечері 19 серпня пролунали вибухи. В той момент, коли очевидці чули вибухи, повітряна тривога у місті не була оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі невідомо, яка причина вибухів, які чули у Харкові. Влада міста та військова адміністрація області з офіційними коментарям поки не виступали.

Про постраждалих чи загиблих в результаті вибухів інформації також немає.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли два гуртожитки у Харкові. В результаті чого багато людей загинуло та постраждало.

Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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Харків Вибух Війна Росії проти України
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